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В Сумській області РФ вперше застосувала касетні авіабомби, заміновані два села

Суми, Середа 06 березня 2024 14:26
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В Сумській області РФ вперше застосувала касетні авіабомби, заміновані два села Фото: в Сумській області РФ вперше застосувала касетні авіабомби (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, ситуація нарощується, зокрема с 1 січня значно збільшилась кількість ударів по деяким засобам ураження, таким, як дрони-камікадзе, ударні дрони.

"Особливо нас турбує, збільшилось в декілька разів застосування тактичної авіації щодо керованих авіабомб. До речі, вчора були застосовані вперше по території Сумської області касетні авіаційні бомби", - зазначив голова ОВА.

За даними Артюха, окупанти з повітря замінували два населені пункти у Шосткінському районі - Стара Гута і Марчихина Буда.

"Сьогодні сили безпеки працюють щодо розмінування", - констатував він.

Для довідки

Село Стара Гута знаходиться на березі річки Вуличка. Село оточене великим лісовим масивом. У 3 км від села проходить кордон з Росією. Своєю чергою, село Марчихина Буда знаходиться в менше, ніж 3 км від кордону з Росією.

Обстріл Сум

Російські окупанти в ніч проти 6 березня атакували Україну. "Прильоти" зафіксовано у Сумах, Харківській, Дніпропетровській областях. Зокрема, у Сумах зафіксовано три влучення за різними адресами: за об'єктом інфраструктури, два - за цивільними об'єктами. Семеро людей отримали порання, в тому числі і 10-річний хлопчик.

Як уточнили у Повітряних силах окупанти запустили Україною не лише дрони, а й ракети С-300. Зокрема, п'ять ракет було запущено з тимчасово окупованої Донецької області, а дрони - одразу з чотирьох напрямків, зокрема Криму. ППО вдалося збити 38 із 42 ворожих БПЛА. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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