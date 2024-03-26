Россияне днем нанесли удар по Сумам, - глава ОВА

По его словам, сегодня несколько часов назад был очередной обстрел Сумм со стороны РФ. Погибших среди гражданских нет.

"Но эти обстрелы начались интенсивно и систематически вокруг города Сумы", - отметил Артюх.

Как сообщили в Telegram Сумской ОВА, россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумах раздавались взрывы во время воздушной тревоги.