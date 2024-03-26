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Россияне днем нанесли удар по Сумам, - глава ОВА

Фото: россияне днем нанесли удар по Сумам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 26 марта обстреляли город Сумы. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня несколько часов назад был очередной обстрел Сумм со стороны РФ. Погибших среди гражданских нет.

"Но эти обстрелы начались интенсивно и систематически вокруг города Сумы", - отметил Артюх.

Как сообщили в Telegram Сумской ОВА, россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумах раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

Обстрелы Сум

Напомним, 17 марта в Сумах были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Российские захватчики нанесли два удара по инфраструктуре города. Несмотря на то, что в Сумах были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города, из-за обстрела никто из граждан не пострадал.

Кроме того, из-за обстрела Сум 6 марта пострадали семь человек. Среди раненых - 10-летний ребенок. Тогда в городе были зафиксированы три попадания по разным адресам - по объекту инфраструктуры, два по гражданским объектам.

Отметим, что именно в этот день российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе.

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