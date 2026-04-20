Росіяни вдень атакували відділок поліції у Прилуках (фото)

"Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по місту Прилуки. Наразі відомо про одного постраждалого місцевого мешканця", - зазначили у поліції.

Повідомляється, що внаслідок атаки сталася пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджень та руйнувань зазнали цивільна інфраструктура, а також автомобілі.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус також повідомив, що постраждалим виявився цивільний чоловік.

Російські війська регулярно атакують Прилуки

Нагадаємо, на початку місяця окупанти атакували будівлю міськради у Прилуках. Також пошкоджень та руйнувань також зазнала цивільна інфраструктура, навколишні житлові будинки, транспортні засоби.

Унаслідок атаки росіян на Прилуки поранення отримали щонайменше 5 людей, серед працівників міськради постраждалих немає, потерпілих госпіталізували з опіками.