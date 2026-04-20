Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне днем атаковали отделение полиции в Прилуках (фото)

12:13 20.04.2026 Пн
2 мин
После вражеского обстрела возник большой пожар
aimg Константин Широкун
Фото: россияне днем атаковали отделение полиции в Прилуках (t.me/gunpChernihiv)

Российские войска днем атаковали ударным беспилотником райотдел полиции в Прилуках Черниговской области. В результате возник пожар, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Черниговской области.

Читайте также: В центре Прилук дроны атаковали мэрию, здание вспыхнуло

"Сегодня днем российская армия нанесла удары по городу Прилуки. Известно об одном пострадавшем местном жителе", - отметили в полиции.

Сообщается, что в результате атаки произошел пожар на территории райотдела полиции. Повреждения и разрушения получили гражданская инфраструктура, а также автомобили.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус также сообщил, что пострадавшим оказался гражданский мужчина.

Российские войска регулярно атакуют Прилуки

Напомним, в начале месяца оккупанты атаковали здание горсовета в Прилуках. Также повреждениям и разрушениям также подверглась гражданская инфраструктура, окружающие жилые дома, транспортные средства.

В результате атаки россиян на Прилуки ранения получили по меньшей мере 5 человек, среди работников горсовета пострадавших нет, пострадавших госпитализировали с ожогами.

Также ранее российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Прилуках Черниговской области. Сообщается, что в результате удара вспыхнул масштабный пожар, для тушения привлекалась роботизированная техника.

Впоследствии спасатели сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

