Росіяни вдарили по житловому сектору селища у Херсонській області: є постраждала

"Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні повідомляли про вибухи.

Окрім того, за минулу добу росіяни 29 разів обстріляли Херсон та область. Через ворожі атаки загинули троє осіб, ще троє зазнали поранень.

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