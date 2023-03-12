Армія РФ за минулу добу 29 разів обстріляла Херсонську область: є жертви та поранені
Російські війська за минулу добу 29 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
Окупанти вчора випустили по території Херсонської області 156 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Херсон потрапив під обстріл три рази. Десяток російських снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та територію комунального підприємства.
"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 3 - дістали поранення", - зазначив голова області.
Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили по Херсону. Уламки ворожих снарядів влучили у Миколаївське шосе поблизу супермаркету.
Внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, троє осіб загинули, троє постраждали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.