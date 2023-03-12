У Херсоні повідомляють про вибухи

У Херсоні сьогодні, 12 березня, пролунали вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні лунають вибухи", - йдеться у повідомленні. Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті. Карта повітряних тривог в Україні станом на 11:00