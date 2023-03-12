У Херсоні повідомляють про вибухи
Фото: у Херсоні зранку чули вибухи (Getty Images)
У Херсоні сьогодні, 12 березня, пролунали вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Херсоні лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.
Карта повітряних тривог в Україні станом на 11:00
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 29 разів обстріляли Херсон та область, випустивши майже 156 снарядів.
Внаслідок обстрілів загинули троє жителів Херсонської області, ще троє отримали поранення.
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