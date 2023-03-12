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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Неділя 12 березня 2023 11:10
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні зранку чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні сьогодні, 12 березня, пролунали вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Херсоні лунають вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 11:00

У Херсоні повідомляють про вибухи

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 29 разів обстріляли Херсон та область, випустивши майже 156 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинули троє жителів Херсонської області, ще троє отримали поранення.

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