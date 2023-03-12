Россияне ударили по жилому сектору поселка в Херсонской области: есть пострадала

"Сегодня утром враг обстрелял жилой сектор в Белозерке. Одна девушка получила ранения, ей оперативно была оказана медицинская помощь", - написал он.

Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о взрывах.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне 29 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

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