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Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсоні: є постраждала

Херсон, Середа 23 серпня 2023 15:19
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Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсоні: є постраждала Ілюстративне фото: росіяни вдарили по житловому будинку у Херсоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли житловий будинок у Херсоні, внаслідок чого постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок. Поранення плеча та гомілки отримала 81-річна херсонка", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що жінку госпіталізували до медзакладу у стані середньої тяжкості.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти щоденно обстрілюють Херсонську область після звільнення українськими військовими правого берега Дніпра. Вони застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Зазначимо, що сьогодні зранку загарбники скинули дві авіабомби на Корабельний район Херсона. Через атаку почалася пожежа та постраждали шестеро людей.

Вчора окупанти обстріляли село Миколаївка у Херсонській області, постраждав 66-річний чоловік.

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