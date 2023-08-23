Росіяни скинули дві авіабомби на Херсон, постраждали шестеро людей
Російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні близько 4:00 23 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Через обстріл почалася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці.
Ситуація в Херсоні та області
Після того, як українські військові звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Вони використовують важке озброєння, авіацію та безпілотники.
Так, тільки вчора загарбники вдарили по селу Миколаївка у Херсонській області, постраждав 66-річний чоловік.
Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.
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