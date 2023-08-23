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Росіяни скинули дві авіабомби на Херсон, постраждали шестеро людей

Херсон, Середа 23 серпня 2023 08:23
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Росіяни скинули дві авіабомби на Херсон, постраждали шестеро людей Ілюстративне фото: росіяни скинули дві авіабомби на Херсон, постраждали шестеро людей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні близько 4:00 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Через обстріл почалася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей. 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим лікарі надали допомогу на місці.

Ситуація в Херсоні та області

Після того, як українські військові звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Вони використовують важке озброєння, авіацію та безпілотники.

Так, тільки вчора загарбники вдарили по селу Миколаївка у Херсонській області, постраждав 66-річний чоловік.

Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

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