ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Херсонську область. Є постраждалий

Вівторок 22 серпня 2023 17:55
UA EN RU
Росіяни обстріляли Херсонську область. Є постраждалий Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські війська завдали чергового удару по селу Миколаївка у Херсонській області у вівторок, 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

За даними ОВА, в результаті обстрілу села Миколаївка, яке розташоване поруч з Новою Каховкою, постраждав 66-річний місцевий житель. У нього було діагностовано мінно-вибухову травму та поранення руки.

Чоловіка у стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно окупанти вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Через це загинула жінка.

Сьогодні російські військові обстріляли Херсонський район. В результаті атаки постраждали дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Херсон
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам