Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є жертва та поранені

Російські війська завдали нових ударів по Херсону. У Корабельному районі окупанти атакували з безпілотника 46-річного чоловіка.

Унаслідок скидання вибухівки він дістав мінно-вибухову травму, повідомляє Херсонська ОВА. Його стан уточнюється медики проводять дообстеження.

Як повідомляють, близько години тому під ворожим вогнем опинився і Дніпровський район міста.

Постраждала щонайменше 85-річна жінка, її з мінно-вибуховою травмою шпиталізували. Медики продовжують стежити за її станом.

Пізніше стало відомо про ще двох поранених. До лікарні доправили 54-річну жінку з уламковими пораненнями обличчя.

Також госпіталізована ще одна потерпіла - її стан медики оцінюють як тяжкий. Зараз лікарі надають всім пораненим необхідну допомогу.

У ОВА повідомили, що через ворожий артилерійський обстріл поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого.