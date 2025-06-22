Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: есть жертва и раненые

Российские войска нанесли новые удары по Херсону. В Корабельном районе оккупанты атаковали с беспилотника 46-летнего мужчину.

В результате сброса взрывчатки он получил минно-взрывную травму, сообщает Херсонская ОГА. Его состояние уточняется медики проводят дообследование.

Как сообщают, около часа назад под вражеским огнем оказался и Днепровский район города.

Пострадала по меньшей мере 85-летняя женщина, ее с минно-взрывной травмой госпитализировали. Медики продолжают следить за ее состоянием.

Позже стало известно о еще двух раненых. В больницу доставили 54-летнюю женщину с осколочными ранениями лица.

Также госпитализирована еще одна пострадавшая - ее состояние медики оценивают как тяжелое. Сейчас врачи оказывают всем раненым необходимую помощь.

В ОВА сообщили, что из-за вражеского артиллерийского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего.