Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: есть жертва и раненые

Российские войска атаковали Херсон с беспилотника и артиллерии. Из-за обстрелов есть жертва и ранены четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской городской военной администрации и Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Российские войска нанесли новые удары по Херсону. В Корабельном районе оккупанты атаковали с беспилотника 46-летнего мужчину.
В результате сброса взрывчатки он получил минно-взрывную травму, сообщает Херсонская ОГА. Его состояние уточняется медики проводят дообследование.
Как сообщают, около часа назад под вражеским огнем оказался и Днепровский район города.
Пострадала по меньшей мере 85-летняя женщина, ее с минно-взрывной травмой госпитализировали. Медики продолжают следить за ее состоянием.
Позже стало известно о еще двух раненых. В больницу доставили 54-летнюю женщину с осколочными ранениями лица.
Также госпитализирована еще одна пострадавшая - ее состояние медики оценивают как тяжелое. Сейчас врачи оказывают всем раненым необходимую помощь.
В ОВА сообщили, что из-за вражеского артиллерийского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего.
Херсон ежедневно страдает от российских атак, ведь город до сих пор находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Правобережную часть Херсонщины Вооруженные силы Украины освободили осенью 2022 года, однако левобережье области остается под оккупацией России. Еще оккупанты активно используют дроны.
Напомним, что в ночь на 21 июня российские войска ударили по жилым кварталам Херсона. Под обстрел попал Центральный район города.
Как сообщают местные власти, в результате вражеских "прилетов" повреждены многоквартирные дома: в квартирах выбиты стекла, изуродованы балконы, крыши и фасады.
17 июня 12 человек попали под удары российских беспилотников в Херсоне. Все они получили ранения и были направлены в больницу.
Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.
Также 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.
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