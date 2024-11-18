Россияне ударили по жилым домам в Одессе: есть жертвы и раненые

Российские войска ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября. Уже известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака, Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца, Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые", - рассказал Кипер.

По словам главы ОВА, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Удар по домам в Одессе был целенаправленным

Позже удар по Одессе подтвердили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", - написал Ермак.

По данным Лубинца, ракетный удар россиян в очередной раз пришелся на жилые дома.

"Вчера - Сумы. Сегодня - Одесса. Уже известно о погибших и раненых. Выражаю искренние соболезнования родным", - написал он.

Восемь погибших и 18 раненых

Уже известно о восьми погибших в Одессе.

"Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Сейчас уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам", - рассказал мэр города Геннадий Труханов.

Кроме того, по данным Кипера, еще 18 человек получили ранения.

"18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии", - отметил он.

Также в сети начали появляться кадры с места удара окупантов по Одессе.

Первые кадры удара по Одессе публикуют в сети (t.me/OdessaDumskayaNet)

Взрыв в Одессе

Около 12:00 в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.

"Баллистика на Одессу", - писали военные.

Уже в 12:16 в Воздушных силвх отменили угрозу баллистического вооружения.