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Россияне ударили по заводу "Київгума", производство приостановили

20:53 18.08.2026 Вт
1 мин
Атака России привела к разрушению помещений завода
aimg Елена Бджола
Россияне ударили по заводу "Київгума", производство приостановили Фото: поврежденные обстрелами РФ цеха завода "Київгума" (facebook.com/Kyivguma)
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Критических повреждений нет, однако "Київгума" временно приостановила производственные процессы в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Facebook.

Россия повредила "Київгуму"

В компании отметили, что важнейшим является то, что работники - в безопасности. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

Сейчас в "Київгумі" оценивают последствия и нанесенный обстрелом ущерб.

Фото: повреждены обстрелами РФ цеха завода "Киеврезина" (facebook.com/Kyivguma)

Хотя производство приостановлено, на предприятии обещают выполнить заказы и обязательства перед клиентами и партнерами.

Уже завтра, 19 августа, "Київгума" планирует вернуться в штатный режим работы.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты ночью 15 августа дронами атаковали обувную фабрику в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также в ночь на 12 августа армия РФ атаковала дронами Запорожья. В городе есть разрушения и пожары в частном и коммерческом зданиях.

Кроме того, Россия в ночь на 5 августа совершила ракетно-дроновую атаку, применив баллистику. Основной удар пришелся на Киевщину, где погибли люди, а под огнем оказались логистические хабы и склады.

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