Россияне ударили по заводу "Київгума", производство приостановили
Критических повреждений нет, однако "Київгума" временно приостановила производственные процессы в целях безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Facebook.
Россия повредила "Київгуму"
В компании отметили, что важнейшим является то, что работники - в безопасности. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.
Сейчас в "Київгумі" оценивают последствия и нанесенный обстрелом ущерб.
Фото: повреждены обстрелами РФ цеха завода "Киеврезина" (facebook.com/Kyivguma)
Хотя производство приостановлено, на предприятии обещают выполнить заказы и обязательства перед клиентами и партнерами.
Уже завтра, 19 августа, "Київгума" планирует вернуться в штатный режим работы.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты ночью 15 августа дронами атаковали обувную фабрику в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Также в ночь на 12 августа армия РФ атаковала дронами Запорожья. В городе есть разрушения и пожары в частном и коммерческом зданиях.
Кроме того, Россия в ночь на 5 августа совершила ракетно-дроновую атаку, применив баллистику. Основной удар пришелся на Киевщину, где погибли люди, а под огнем оказались логистические хабы и склады.