Россияне ударили по заводу "Київгума", производство приостановили

Критических повреждений нет, однако "Київгума" временно приостановила производственные процессы в целях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Facebook.

Россия повредила "Київгуму"

В компании отметили, что важнейшим является то, что работники - в безопасности. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал.

Сейчас в "Київгумі" оценивают последствия и нанесенный обстрелом ущерб.

Фото: повреждены обстрелами РФ цеха завода "Киеврезина" (facebook.com/Kyivguma)

Хотя производство приостановлено, на предприятии обещают выполнить заказы и обязательства перед клиентами и партнерами.

Уже завтра, 19 августа, "Київгума" планирует вернуться в штатный режим работы.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты ночью 15 августа дронами атаковали обувную фабрику в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также в ночь на 12 августа армия РФ атаковала дронами Запорожья. В городе есть разрушения и пожары в частном и коммерческом зданиях.