Російські дрони зруйнували будівлю взуттєвої фабрики на Одещині (фото)

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Російські війська вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, у Білгород-Дністровському районі внаслідок ударів російських безпілотників зруйновано частину будівлі взуттєвої фабрики. Там виникла пожежа в їдальні, котельні та легковому автомобілі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна й фасад адміністративної будівлі. На іншій локації загорілися закинутий приватний будинок та суха трава. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Фото: наслідки удару РФ по Одещині (facebook.com/DSNSODE)