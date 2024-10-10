Росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйновано будинки, є постраждалі

Нагадаємо, в ніч проти 10 жовтня Росія атакувала територію України ударними безпілотними літальними апаратами. Вибухи лунали у Харкові, у Київській області працювали сили та засоби ППО.

Разом з тим, у ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".

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