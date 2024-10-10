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У Київській області зафіксовано дрони, працюють сили ППО

Четвер 10 жовтня 2024 01:59
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У Київській області зафіксовано дрони, працюють сили ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 10 вересня у Київській області оголосили повітряну тривогу. В регіоні зафіксовано БпЛА росіян, по яким працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:49.

Також в офіційному каналі влади закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників України. Крім того, українців попросили не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Перед цим, ще о 00:28, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в цей час фіксували дронів росіян на заході Сумської області. Орієнтовний рух напрямку ударних БпЛА був на Київ через Чернігівську область.

Оновлено о 02:02

У Київській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголосили відбій тривоги. Проте зазначимо, що загроза застосування дронів в інших регіонах, де є тривога, досі залишається.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:55 сигнал повітряної тривоги оголошено у більшості областей України, а саме у центральній та східній частині країни.

У Київській області зафіксовано дрони, працюють сили ППО

Росія запускає дрони в бік України

Зазначимо, що країна-агресор Російська Федерація щодня запускає ударні дрони-камікадзе по Україні. У зв'язку з цим у регіонах оголошується тривога і чути вибухи, оскільки працює протиповітряна оборона.

Зокрема, вчора в ніч на 9 жовтня війська РФ запустили по території України три балістичні ракети і 22 дрони.

"У ніч на 9 жовтня ворог завдав удару по Полтавській області трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23 з Курської області, а також 22 ударними БпЛА з Приморсько-Ахтарська і мису Чауда", - повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося збити 21 ворожий дрон в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один безпілотник повернув у бік Росії.

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