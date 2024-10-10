У Київській області зафіксовано дрони, працюють сили ППО

В ніч на 10 вересня у Київській області оголосили повітряну тривогу. В регіоні зафіксовано БпЛА росіян, по яким працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:49.

Також в офіційному каналі влади закликали не фотографувати та не знімати роботу захисників України. Крім того, українців попросили не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Перед цим, ще о 00:28, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в цей час фіксували дронів росіян на заході Сумської області. Орієнтовний рух напрямку ударних БпЛА був на Київ через Чернігівську область.

Оновлено о 02:02

У Київській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголосили відбій тривоги. Проте зазначимо, що загроза застосування дронів в інших регіонах, де є тривога, досі залишається.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:55 сигнал повітряної тривоги оголошено у більшості областей України, а саме у центральній та східній частині країни.