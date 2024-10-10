ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ

Четвер 10 жовтня 2024 06:29
UA EN RU
Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

За даними каналу, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.

З посиланням на систему моніторингу пожеж NASA канал пише, що пожежа зафіксована поряд із аеродромом.

Дрони атакували російський військовий аеродром &quot;Ханська&quot; в Адигеї, - росЗМІДрони атакували російський військовий аеродром &quot;Ханська&quot; в Адигеї, - росЗМІДрони атакували російський військовий аеродром &quot;Ханська&quot; в Адигеї, - росЗМІ

Нагадаємо, 9 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії третій день палала нафтобаза після атаки Сил оборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ
Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ
DAILY
Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці