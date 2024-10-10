Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї, - росЗМІ
У ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
За даними каналу, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.
Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-а учбова авіаційна Полоцька орденів Суворова та Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу О.К. Сєрова.
З посиланням на систему моніторингу пожеж NASA канал пише, що пожежа зафіксована поряд із аеродромом.
Нагадаємо, 9 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії третій день палала нафтобаза після атаки Сил оборони України.
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