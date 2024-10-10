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У Харкові було чути звук вибуху

Четвер 10 жовтня 2024 00:16
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У Харкові було чути звук вибуху Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 9 на 10 жовтня у Харкові було чути звук вибуху. У місті та області продовжується тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Офіційної інформації щодо вибуху наразі не було. Крім того, у Повітряних силах ЗСУ теж нічого про загрозу для Харкова не писали.

Водночас, за неофіційною інформацію (місцевих пабліків), на місто летіла ракета. Проте наголошуємо, що це неофіційна дані.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:16, 10 жовтня, сигнал повітряної тривоги оголошено у східній половині України. Зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Також згідно карти тривог, тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

У Харкові було чути звук вибуху

Нагадаємо, що вчора, 9 жовтня, у Харкові вдень теж було зафіксовано приліт. За інформацією влади, ворог, імовірно, вдарив КАБом по відкритій місцевості в Шевченківському районі міста. Через обстріл у прилеглих багатоповерхівках було вибито скло.

Перед цим, о 15:17, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Водночас у Повітряних силах ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Також зазначимо, що в ніч на 9 жовтня російські загарбники запустили по Україні три балістичні ракети і 22 безпілотники. Силами ППО було збито 21 дрон, а саме в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один БпЛА повернув у напрямку Росії, повідомили в Повітряних силах.

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