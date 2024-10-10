Россияне ударили по Запорожью: разрушены дома, есть пострадавшие

Напомним, в ночь на 10 октября Россия атаковала территорию Украины ударными беспилотными летательными аппаратами. Взрывы звучали в Харькове, в Киевской области работали силы и средства ПВО.

Вместе с тем, в ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом, беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская".

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