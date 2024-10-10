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Росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйновано будинки, є постраждалі

Четвер 10 жовтня 2024 07:25
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Росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйновано будинки, є постраждалі Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя 10 жовтня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Вадим Ребрина

Вранці 10 жовтня, після оголошення повітряної тривоги через пуски керованих авіабомб у Запоріжжі прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

"У Запоріжжі зруйновано приватні будинки та є постраждалі. Такі наслідки ранішньої атаки росіян на область", - написав Федоров.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Медики надають їм допомогу.

Росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйновано будинки, є постраждаліРосіяни вдарили по Запоріжжю: зруйновано будинки, є постраждалі

Нагадаємо, в ніч проти 10 жовтня Росія атакувала територію України ударними безпілотними літальними апаратами. Вибухи лунали у Харкові, у Київській області працювали сили та засоби ППО.

Разом з тим, у ніч на 10 жовтня в Росії, в районі станиці Ханська під Майкопом, безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".

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Запоріжжя Війна Росії проти України
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