Россияне ударили по Запорожью: разрушены дома, есть пострадавшие

Утром 10 октября после объявления воздушной тревоги из-за пусков управляемых авиабомб в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

На сегодня известно о двух пострадавших. Медики оказывают им помощь.

"В Запорожье разрушены частные дома и есть пострадавшие. Таковы последствия утренней атаки россиян на область", - написал Федоров.

Напомним, в ночь на 10 октября Россия атаковала территорию Украины ударными беспилотными летательными аппаратами. Взрывы звучали в Харькове, в Киевской области работали силы и средства ПВО.

Вместе с тем, в ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом, беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская".

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