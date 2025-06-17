Росіяни вдарили по залізниці у Києві та області: які наслідки атаки

Атака РФ на Україну 17 червня

Сьогодні вночі протиповітряна оборона знешкодила 428 безпілотників та ракет із 472, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків - у 34-х. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У Києві через нічну атаку РФ постраждали 114 людей. Також відомо про жертв.

Крім того, під масованим ударом російських військ сьогодні перебувала й Одеса. Ворог вдарив безпілотниками по місту унаслідок чого постраждало 17 людей. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої 60-річної жінки.

Через атаку зруйновано житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває, на місці працюють всі уповноважені служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.