Россияне ударили по железной дороге в Киеве и области: какие последствия атаки

Атака РФ на Украину 17 июня

Сегодня ночью противовоздушная оборона обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание противника зафиксировали в 10 локациях, падение обломков - в 34-х. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В Киеве из-за ночной атаки РФ пострадали 114 человек. Также известно о жертвах.

Кроме того, под массированным ударом российских войск сегодня находилась и Одесса. Враг ударил беспилотниками по городу в результате чего пострадали 17 человек. Под завалами спасатели нашли тело погибшей 60-летней женщины.

Из-за атаки разрушены жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр. Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается, на месте работают все уполномоченные службы.

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