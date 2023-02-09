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Росіяни вдарили з мінометів та артилерії по прикордонню Харківської області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили з мінометів та артилерії по прикордонню Харківської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти активно обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Харківської області, що розташовані неподалік лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 9:00 росіяни обстріляли Куп’янськ. Внаслідок атаки майже зруйновано житловий будинок. Обстріли здійснювалися й у смт Дворічна.

Після 10:00 окупанти били з артилерії та мінометів по Харківському району. Постраждали села Веселе та Красне.

Крім того, біля 12:00 ворог завдав 14 мінометних ударів по Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни масово обстріляли Чугуївський і Куп'янський райони Харківської області, двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали.

Загарбники також обстріляли село Варварівка та Вовчанськ. Поранення отримали троє людей, в тому числі працівник обленерго та дитина.

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ХарківКупянскВійна Росії проти України