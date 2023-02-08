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РФ сьогодні обстріляла Вовчанськ та село біля Чугуєва: троє поранених, у тому числі дитина

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Харків, Середа 08 лютого 2023 12:51
РФ сьогодні обстріляла Вовчанськ та село біля Чугуєва: троє поранених, у тому числі дитина Фото: окупанти сьогодні обстріляли Вовчанськ та село біля Чугуєва (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Близько 11 ранку російські окупанти обстріляли Вовчанськ та село Варварівку Чугуївського району Харківської області. Поранення отримали троє людей, в тому числі працівник обленерго та дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, сьогодні близько 11:00 години окупанти обстріляли с. Варварівка Чугуївського району.

"Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка", - розповів він.

Крім того, за даними очільника області, о 12:00 ворог обстрілював місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник обленерго.

"Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Оновлено 12.52. За даними Синєгубова, у Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, ввечері 7 лютого у Харкові пролунала серія вибухів, міська влада повідомляла про 6 "прильотів".

За даними Синєгубова, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.

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