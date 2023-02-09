Россияне ударили из минометов и артиллерии по приграничью Харьковской области

Около 9:00 россияне обстреляли Купянск. В результате атаки почти разрушен жилой дом. Обстрелы производились и в пгт Двуречная.

После 10:00 оккупанты били из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Пострадали села Веселое и Красное.

Кроме того, около 12:00 враг нанес 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, вчера россияне массово обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковской области, два человека погибли, еще пятеро пострадали.

Захватчики также обстреляли село Варваровка и Волчанск. Ранения получили три человека, в том числе работник облэнерго и ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.