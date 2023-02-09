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Россияне ударили из минометов и артиллерии по приграничью Харьковской области

Иллюстративное фото: россияне ударили из минометов и артиллерии по приграничью Харьковской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты активно обстреляли из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от линии столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 9:00 россияне обстреляли Купянск. В результате атаки почти разрушен жилой дом. Обстрелы производились и в пгт Двуречная.

После 10:00 оккупанты били из артиллерии и минометов по Харьковскому району. Пострадали села Веселое и Красное.

Кроме того, около 12:00 враг нанес 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, вчера россияне массово обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковской области, два человека погибли, еще пятеро пострадали.

Захватчики также обстреляли село Варваровка и Волчанск. Ранения получили три человека, в том числе работник облэнерго и ребенок.

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ХарьковКупянскВойна России против Украины