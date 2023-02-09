Ворог учора масовано обстрілював Харківську область: є руйнування та жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, під вогнем ворога вчора знаходилося не менше 23 населених пунктів. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.

У Чугуївському районі поранення отримали та були госпіталізовані п'ять цивільних осіб, у тому числі дитина. Також у Вовчанську пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

У селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 особи. У Куп'янську ворожими ударами пошкоджено приватні житлові будинки.