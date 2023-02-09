ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог учора масовано обстрілював Харківську область: є руйнування та жертви

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 09 лютого 2023 09:10
Ворог учора масовано обстрілював Харківську область: є руйнування та жертви Фото: ворог вчора масово обстрілював Харківську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти протягом минулої доби масово обстріляли Чугуївський і Куп'янський райони Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, під вогнем ворога вчора знаходилося не менше 23 населених пунктів. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.

У Чугуївському районі поранення отримали та були госпіталізовані п'ять цивільних осіб, у тому числі дитина. Також у Вовчанську пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

У селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 особи. У Куп'янську ворожими ударами пошкоджено приватні житлові будинки.

Нагадаємо, увечері 7 лютого у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли ракетами С-300 Київський район міста.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив фото наслідків ворожого ракетного обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні харков
NEWS
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
На Кремінському напрямку спостерігається "максимальне загострення": карти боїв від ISW
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів