Росіяни вдарили по Вовчанську з артилерії: є загиблий

Російські військові обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - написав він.

Окрім того, за попередніми даними, під завалами ще може перебувати жінка. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, 7 травня загарбники обстріляли Чугуївський район, постраждала одна людина.

Того ж дня росіяни завдали ракетного удару по Балаклії, постраждали щонайменше 5 людей.

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