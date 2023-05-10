Росіяни вдарили по Вовчанську з артилерії: є загиблий
Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Вовчанську з артилерії (Getty Image)
Російські військові обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - написав він.
Окрім того, за попередніми даними, під завалами ще може перебувати жінка. На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, 7 травня загарбники обстріляли Чугуївський район, постраждала одна людина.
Того ж дня росіяни завдали ракетного удару по Балаклії, постраждали щонайменше 5 людей.
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