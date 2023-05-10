ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по Вовчанську з артилерії: є загиблий

Новость на русском →
Харківська область, Середа 10 травня 2023 13:53
Росіяни вдарили по Вовчанську з артилерії: є загиблий Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Вовчанську з артилерії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - написав він.

Окрім того, за попередніми даними, під завалами ще може перебувати жінка. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, 7 травня загарбники обстріляли Чугуївський район, постраждала одна людина.

Того ж дня росіяни завдали ракетного удару по Балаклії, постраждали щонайменше 5 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Столтенберг закликав країни НАТО подвоїти зусилля перед "зростаючими загрозами"
Столтенберг закликав країни НАТО подвоїти зусилля перед "зростаючими загрозами"
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії