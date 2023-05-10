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Россияне ударили по Волчанску из артиллерии: есть погибший

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Харьковская область, Среда 10 мая 2023 13:53
Россияне ударили по Волчанску из артиллерии: есть погибший Иллюстративное фото: россияне ударили по Волчанску из артиллерии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли Волчанск с помощью артиллерии. В результате вражеской атаки есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.

Кроме того, по предварительным данным, под завалами еще может находиться женщина. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, 7 мая захватчики обстреляли Чугуевский район, пострадал один человек.

В тот же день россияне нанесли ракетный удар по Балаклее, пострадали не менее 5 человек.

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