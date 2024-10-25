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Росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" під Дружківкою: є загиблі (фото)

Донбас, П'ятниця 25 жовтня 2024 10:52
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Росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" під Дружківкою: є загиблі (фото) Фото: РФ обстріляла відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці 24 жовтня (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці Донецької області 24 жовтня. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Telegram "Нової пошти".

"Ворог вчора (24 жовтня, - ред) поцілив у відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці у Донецькій області", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, пошкоджено й інші торговельні об'єкти, зокрема виникла пожежа площею 260 кв. м - рятувальники її ліквідували.

"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники знайшли тіла двох загиблих людей, ще одну поранено. Загалом розібрано 2,1 т будівельних конструкцій. Роботи завершено", - констатували у відомстві.

Наслідки обстрілу "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці 24 жовтня (facebook.com/DSNSDon)

У "Новій пошті" підтвердили удар РФ по відділенню.

"На жаль, наш колега - Андрій Смоляр - загинув. Інші співробітники цілі. Також загинула ще одна людина і є один поранений, наразі він у лікарні", - зазначили у компанії.

Удари РФ по відділеннях "Нової пошти"

Російські війська вже не вперше б'ють по відділеннях "Нової пошти" після масштабного вторгнення в Україну.

Наприклад, 9 серпня під час російських обстрілів Костянтинівки під удар потрапило вантажне відділення "Нової пошти". Тоді один працівник відділення отримав контузію.

А у червні окупанти обстріляли термінал "Нової пошти" у Харкові. На момент удару там були люди. Одразу ж було організовано пошуково-рятувальну операцію. Тоді постраждали 9 людей, у тому числі 8-місячна дитина та жінка, один працівник пошти загинув.

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