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Обстріл Харкова. РФ ударила по терміналу "Нової пошти", 9 людей шукають

Харків, Неділя 30 червня 2024 18:15
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Обстріл Харкова. РФ ударила по терміналу "Нової пошти", 9 людей шукають Фото: росіяни обстріляли "Нову пошту" в Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Дмитро Левицький

У Харкові під російським обстрілом сьогодні опинився термінал "Нової пошти". Там в момент удару могли перебувати 9 людей, їх наразі шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Влучання було в термінал "Нової пошти". 9 людей зазнали травм. Серед них 8-місячна дитина, жінка, інші - чоловіки. Загинув чоловік - працівник поштового відділення", - розповів Синєгубов.

Росіяни, за словами очільника ОВА, влучили в автопарк, знищивши 8 та пошкодивши ще десятки автомобілів.

"Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають", - додав він.

Обстріл Харкова

Вдень 30 червня у Харкові пролунав вибух. Як повідомив відразу ж мер міста Ігор Терехов, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова. Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, але потім їх кількість зросла.

Харків останнім часом регулярно потерпає від ударів КАБами. Днями росіяни вперше скинули на місто керовану ФАБ-500. Вона удвічі потужніша за бомби, які росіяни скидали на Харків раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що системи ППО не допоможуть захистити Україну від російських керованих авіабомб. Для цього, за його словами, українській армії потрібна далекобійна зброя.

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