Россияне ударили по отделению "Новой почты" под Дружковкой: есть погибшие (фото)
Российские войска атаковали отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке Донецкой области 24 октября. Двое людей погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Telegram "Новой почты".
"Враг вчера (24 октября, - ред) попал в отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке в Донецкой области", - рассказали спасатели.
По данным ГСЧС, повреждены и другие торговые объекты, в том числе возник пожар площадью 260 кв. м - спасатели его ликвидировали.
"Во время аварийно-спасательных работ спасатели нашли тела двух погибших людей, еще один ранен. В целом разобрано 2,1 т строительных конструкций. Работы завершены", - констатировали в ведомстве.
Последствия обстрела "Новой почты" в Алексеево-Дружковке 24 октября (facebook.com/DSNSDon)
В "Новой почте" подтвердили удар РФ по отделению.
"К сожалению, наш коллега - Андрей Смоляр - погиб. Другие сотрудники целы. Также погиб еще один человек и есть один раненый, сейчас он в больнице", - отметили в компании.
Удары РФ по отделениям "Новой почты"
Российские войска уже не впервые бьют по отделениям "Новой почты" после масштабного вторжения в Украину.
Например, 9 августа во время российских обстрелов Константиновки под удар попало грузовое отделение "Новой почты". Тогда один работник отделения получил контузию.
А в июне оккупанты обстреляли терминал "Новой почты" в Харькове. На момент удара там находились люди. Сразу же была организована поисково-спасательная операция. Тогда пострадали 9 людей, в том числе 8-месячный ребенок и женщина, один работник почты погиб.
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