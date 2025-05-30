Росіяни вдарили по Україні двома "Іскандерами" и 90 дронами. Скільки збила ППО

Обстріл РФ по Україні в ніч на 30 травня

Після 23:00 російська армія запустила по Україні дрони-камікадзе. Пізніше до загрози ударів дронів додалась загроза ударів балістикою.

Зокрема, в ніч на 30 травня у Харкові було чути звук вибуху. Перед цим військові попереджали про швидкісну ціль в регіоні, а також дрони.

Пізніше з'ясувалось, що російські БпЛА масовано обстріляли підприємство в одному з районів Харкова. На місці прильотів виникла пожежа.

Також під обстрілом опинилось село Василів Хутір у Харківській області. Через ворожу атаку є постраждалі.

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