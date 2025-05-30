Россияне ударили по Украине двумя "Искандерами" и 90 дронами. Сколько сбила ПВО

Обстрел РФ по Украине в ночь на 30 мая

После 23:00 российская армия запустила по Украине дроны-камикадзе. Позже к угрозе ударов дронов добавилась угроза ударов баллистикой.

В частности, в ночь на 30 мая в Харькове был слышен звук взрыва. Перед этим военные предупреждали о скоростной цели в регионе, а также о дронах.

Позже выяснилось, что российские БПЛА массированно обстреляли предприятие в одном из районов Харькова. На месте прилетов возник пожар.

Также под обстрелом оказалось село Васильев Хутор в Харьковской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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