Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах, - ОВА

Як повідомлялося, увечері вівторка, 2 березня, у Сумах пролунав вибух після пусків російських авіабомб. У Сумській області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах до вибуху попереджали, що в Сумській області фіксують пуски російських керованих авіаційних бомб.

Обстріли Сумської області

У березні російські окупанти посилили обстріл Сумської області. Станом на 18 березня в регіоні фіксували від 70 до 100 обстрілів на добу.

Представник ОК "Північ" Вадим Мисник сказав, для ударів ворог використовує весь наявний арсенал зброї - від артилерії, мінометів, гармат, РСЗВ і до авіаційних засобів.

Крім того, окупанти вперше вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою. Гголова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, такий боєприпас може долетіти до будь-якого району міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.