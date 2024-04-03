RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах, - ОВА

Фото: россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Во вторник, 2 марта, армия РФ нанесла авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской главной военной администрации.

Проводятся работы по ликвидации последствий удара. На месте работают все необходимые службы, говорится в сообщении.

Также в Сумской ОВО призывают быть внимательными и осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, вечером вторника, 2 марта, в Сумах раздался взрыв после пусков российских авиабомб . В Сумской области была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах к взрыву предупреждали, что в Сумской области фиксируют пуски российских управляемых авиационных бомб.

Обстрелы Сумской области

В марте российские оккупанты усилили обстрел Сумской области. По состоянию на 18 марта в регионе фиксировались от 70 до 100 обстрелов в сутки.

Представитель ОК "Север" Вадим Мысник сказал, что для ударов враг использует весь имеющийся арсенал оружия - от артиллерии, минометов, пушек, РСЗО и до авиационных средств.

Кроме того, оккупанты впервые ударили по Харькову управляемой авиационной бомбой. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, такой боеприпас может долететь до любого района города .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАРВойска РФВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов