Артилерія, авіація і не тільки: росіяни посилюють обстріли Сумської області, - ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОК "Північ" Вадима Мисника у коментарі "Укрінформу" .

"Значне збільшення обстрілів у Сумській області ми фіксуємо з початку минулого тижня. Зараз воно корелюється від 70 до 100 обстрілів за добу. Росіяни використовують по прикордонню Сумської області весь наявний арсенал зброї - від артилерії, мінометів, гармат, РСЗВ і до авіаційних засобів (FPV-дрони, безпілотники типу Shahed або "Ланцет"). Також скидають некеровані ракети з гелікоптерів та авіабомби з літаків", - розповів Мисник.

За його словами, за останні дні такі села як Попівка Великописарівської громади, що на кордоні з РФ, прийняли найбільше російських ударів.

"Це цивільна інфраструктура, адмінбудівлі, критична інфраструктура, приватні будинки громадян. Росіяни також руйнують мости та дороги, що ускладнює евакуацію мирного населення з цих населених пунктів", - додав речник.

Він також розповів, що до деяких сіл на прикордонні Сумської області наразі неможливо доїхати та провести евакуацію громадян.

"Через щільність обстрілів евакуаційним групам це неможливо зробити навіть без транспорту, пішки. У селах лишаються переважно літні люди, вони сидять у підвалах. При найменшій можливості доставляємо туди продукти та необхідні речі", - додав Мисник.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, останніми тижнями війська РФ посилили обстріли прикордонних територій України. Зокрема, окупанти активно обстрілюють Сумську область та саме місто Суми.

Так, вчора стало відомо, що росіяни розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області. Там за останніми даними загинула людина, і ще одна отримала поранення. Військові та місцева влада закликають жителів прикордонних територій евакуюватися у безпечніші місця.

Також ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.

Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Сьогодні стало відомо, що внаслідок вчорашніх ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер. Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Крім того, російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.