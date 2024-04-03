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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах, - ОВА

Суми, Середа 03 квітня 2024 01:00
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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах, - ОВА Фото: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Сумах (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У вівторок, 2 березня, армія РФ завдала авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Попередньо, загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської головної військової адміністрації.

Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють усі необхідні служби, йдеться у повідомленні.

Також у Сумській ОВА закликають бути уважними та обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося, увечері вівторка, 2 березня, у Сумах пролунав вибух після пусків російських авіабомб. У Сумській області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах до вибуху попереджали, що в Сумській області фіксують пуски російських керованих авіаційних бомб.

Обстріли Сумської області

У березні російські окупанти посилили обстріл Сумської області. Станом на 18 березня в регіоні фіксували від 70 до 100 обстрілів на добу.

Представник ОК "Північ" Вадим Мисник сказав, для ударів ворог використовує весь наявний арсенал зброї - від артилерії, мінометів, гармат, РСЗВ і до авіаційних засобів.

Крім того, окупанти вперше вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою. Гголова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, такий боєприпас може долетіти до будь-якого району міста.

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