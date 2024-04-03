Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах, - ОВА

Во вторник, 2 марта, армия РФ нанесла авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской главной военной администрации.

Также в Сумской ОВО призывают быть внимательными и осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Проводятся работы по ликвидации последствий удара. На месте работают все необходимые службы, говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером вторника, 2 марта, в Сумах раздался взрыв после пусков российских авиабомб . В Сумской области была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах к взрыву предупреждали, что в Сумской области фиксируют пуски российских управляемых авиационных бомб.

Обстрелы Сумской области

В марте российские оккупанты усилили обстрел Сумской области. По состоянию на 18 марта в регионе фиксировались от 70 до 100 обстрелов в сутки.

Представитель ОК "Север" Вадим Мысник сказал, что для ударов враг использует весь имеющийся арсенал оружия - от артиллерии, минометов, пушек, РСЗО и до авиационных средств.

Кроме того, оккупанты впервые ударили по Харькову управляемой авиационной бомбой. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, такой боеприпас может долететь до любого района города .

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