Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі у Кременчуці: є загиблі та поранені

"На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені", - написав він.

При цьому Лунін повідомив, що одну ракету збили наші сили ППО.

Наразі на місці влучання працюють всі відповідні служби.

Обстріл Кременчука

Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці пролунали звуки вибухів. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про крилату ракету, яка рухалася у напрямку міста.

Зазначимо, що це вже не перший раз за тиждень, коли росіяни ціляться по Кременчуку. Так, вночі 20 вересня загарбники обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.

Тоді окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по території України. В Генштабі ЗСУ відзвітували, що ворог запустив 24 дрони, 17 з яких було знищено силами ППО.

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