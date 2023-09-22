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Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Кременчуге: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Кременчуге (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу 22 сентября. Они попали по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"К сожалению, есть попадания в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, есть погибшие и раненые", - написал он.

При этом Лунин сообщил, что одну ракету сбили наши силы ПВО.

На месте попадания работают все соответствующие службы.

Обстрел Кременчуга

Напомним, что сегодня в Кременчуге раздались звуки взрывов. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о крылатой ракете, которая двигалась в направлении города.

Отметим, что это уже не первый раз за неделю, когда россияне целятся по Кременчугу. Ночью 20 сентября захватчики обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.

Тогда оккупанты запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины. В Генштабе ВСУ отчитались, что враг запустил 24 дрона, 17 из которых были уничтожены силами ПВО.

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КременчугПолтавская областьракетна атака