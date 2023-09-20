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Росіяни обстріляли нафтопереробний завод в Кременчуці

Середа 20 вересня 2023 07:43
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Росіяни обстріляли нафтопереробний завод в Кременчуці Фото: росіяни обстріляли нафтопереробний завод в Кременчуці (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час нічної атаки 20 вересня росіяни обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод в Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Він зазначив, що ППО добре відпрацювала по ворожим БПЛА, однак, є і влучання на території Кременчуцького НПЗ.

"Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено", - повідомив Лунін.

Голова ОВА додав, що станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Нічна атака 20 вереся

Вночі 20 вересня загарбники запустили кілька груп дронів-камікадзе по території України. Запуски здійснювались з Курської та Бєлгородської областей РФ.

Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ворожі БПЛА можуть змінювати маршрути, через що тривога була оголошена в багатьох регіонах України. Пізніше стало відомо про вибухи в Полтавській області.

В Гнештабі ЗСУ відзвітували, що ворог запустив 24 "шахеди", 17 з яких було знищено силами ППО.

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