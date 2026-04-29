Росіяни вдарили по цивільним на Сумщині та Харківщині, є постраждалі

Удар по Шосткинській громаді

Ворог атакував цивільну інфраструктуру громади безпілотниками та ракетою, прицільно б'ючи по житловому сектору. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі в будинках.

60-річна мешканка одного з будинків загинула від отруєння чадним газом. Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Інших мешканців вдалося вчасно евакуювати.

Фото: наслідки російської атаки по Шостці (t.me/Sumy_news_ODA)

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров

Удари по Харківщині

У Слобідському районі Харкова вибиті вікна у багатоквартирних будинках. У Немишлянському районі пошкоджено близько десяти приватних будинків, одна людина постраждала. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

В Основ'янському районі пошкоджено скління гіпермаркету, один автомобіль і два автобуси, зазначив начальник обласної ОВА Олег Синєгубов.

