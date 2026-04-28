ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Майже два десятки прильотів та масові збиття: як відпрацювала ППО по російських дронах

08:56 28.04.2026 Вт
2 хв
Скільки дронів вдалось збити українським захисникам неба вночі?
aimg Костянтин Широкун
Фото: сили ППО збили майже сотню ворожих дронів (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей вдалось збити, але є й влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Росіяни атакували Сумську область: у регіоні пошкоджені будинки та інфраструктура

"У ніч на 28 квітня противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів шести напрямків, близько 80 із них – "Шахеди", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на ранок, протиповітряною обороною збито або подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому також зафіксовано влучання 19 ударних ворожих безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих цілей на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

Майже два десятки прильотів та масові збиття: як відпрацювала ППО по російських дронах

Удари РФ по Україні

Російські війська постійно атакують ударними дронами територію України, найчастіше – південні, північні та східні регіони.

Так, вчора, 27 квітня, після російського обстрілу Чорноморську Одеської області в акваторії порту стався розлив соняшникової олії, у морі помітили величезну пляму.

Також раніше ми писали, що Дніпро зазнало масованої атаки російських військ, яка тривала понад 20 годин. Окупанти цілеспрямовано били по житлових кварталах міста ракетами та безпілотниками.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України ППО Повітряні сили України Дрони
Новини
Прильоти в Конотопі, Сумах, Кривому Розі й не тільки: що відомо про атаку РФ по Україні
Прильоти в Конотопі, Сумах, Кривому Розі й не тільки: що відомо про атаку РФ по Україні
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО