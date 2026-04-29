RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

Россияне ударили по гражданским на Сумщине и Харьковщине, есть пострадавшие

07:13 29.04.2026 Ср
2 мин
Ракета и дроны целились в жилой сектор
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия российской атаки уточняются (facebook.com/DSNSKyiv)

Ночью 29 апреля оккупанты атаковали Шосткинскую громаду в Сумской и Харьковской областях. На Сумщине от отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали. На Харьковщине повреждены жилые дома в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую и Харьковскую ОГА.

Удар по Шосткинской громаде

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру громады беспилотниками и ракетой, прицельно ударяя по жилому сектору. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары в домах.

60-летняя жительница одного из домов погибла от отравления угарным газом. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Остальных жителей удалось вовремя эвакуировать.

Фото: последствия российской атаки по Шостке (t.me/Sumy_news_ODA)

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров

Удары по Харьковской области

В Слободском районе Харькова выбиты окна в многоквартирных домах. В Немышлянском районе повреждено около десяти частных домов, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В Основянском районе повреждено остекление гипермаркета, один автомобиль и два автобуса, отметил начальник областной ОГА Олег Синегубов.

.

В ночь на 28 апреля российские войска выпустили по Украине более сотни беспилотников. По состоянию на утро силы ПВО сбили или подавили 95 вражеских БпЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других на севере, юге и востоке страны.

В результате утреннего удара по Запорожской области ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Их состояние медики оценивают как среднее.

В Кривом Роге враг дважды ударил по объектам инфраструктуры. После первого удара погиб мужчина, еще один получил ранения. Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская областьХарьков