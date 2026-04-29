Россияне ударили по гражданским на Сумщине и Харьковщине, есть пострадавшие

Удар по Шосткинской громаде

Враг атаковал гражданскую инфраструктуру громады беспилотниками и ракетой, прицельно ударяя по жилому сектору. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары в домах.

60-летняя жительница одного из домов погибла от отравления угарным газом. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Остальных жителей удалось вовремя эвакуировать.

Фото: последствия российской атаки по Шостке (t.me/Sumy_news_ODA)

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров

Удары по Харьковской области

В Слободском районе Харькова выбиты окна в многоквартирных домах. В Немышлянском районе повреждено около десяти частных домов, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В Основянском районе повреждено остекление гипермаркета, один автомобиль и два автобуса, отметил начальник областной ОГА Олег Синегубов.

