Россияне ударили по гражданским на Сумщине и Харьковщине, есть пострадавшие

Ночью 29 апреля оккупанты атаковали Шосткинскую громаду в Сумской и Харьковской областях. На Сумщине от отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали. На Харьковщине повреждены жилые дома в нескольких районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую и Харьковскую ОГА.
Удар по Шосткинской громаде
Враг атаковал гражданскую инфраструктуру громады беспилотниками и ракетой, прицельно ударяя по жилому сектору. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары в домах.
60-летняя жительница одного из домов погибла от отравления угарным газом. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Остальных жителей удалось вовремя эвакуировать.
Фото: последствия российской атаки по Шостке (t.me/Sumy_news_ODA)
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров
Удары по Харьковской области
В Слободском районе Харькова выбиты окна в многоквартирных домах. В Немышлянском районе повреждено около десяти частных домов, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Основянском районе повреждено остекление гипермаркета, один автомобиль и два автобуса, отметил начальник областной ОГА Олег Синегубов.
.
В ночь на 28 апреля российские войска выпустили по Украине более сотни беспилотников. По состоянию на утро силы ПВО сбили или подавили 95 вражеских БпЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других на севере, юге и востоке страны.
В результате утреннего удара по Запорожской области ранения получили двое мужчин 40 и 45 лет. Их состояние медики оценивают как среднее.
В Кривом Роге враг дважды ударил по объектам инфраструктуры. После первого удара погиб мужчина, еще один получил ранения. Впоследствии количество пострадавших возросло до пяти человек.