Росіяни вдарили по цивільним на Сумщині та Харківщині, є постраждалі

Вночі 29 квітня окупанти атакували Шосткинську громаду на Сумщині та Харківщину. На Сумщині від отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка, ще двоє людей постраждали. На Харківщині пошкоджено житлові будинки в кількох районах.

Удар по Шосткинській громаді Ворог атакував цивільну інфраструктуру громади безпілотниками та ракетою, прицільно б'ючи по житловому сектору. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі в будинках. 60-річна мешканка одного з будинків загинула від отруєння чадним газом. Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Інших мешканців вдалося вчасно евакуювати. Фото: наслідки російської атаки по Шостці (t.me/Sumy_news_ODA) Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров Удари по Харківщині У Слобідському районі Харкова вибиті вікна у багатоквартирних будинках. У Немишлянському районі пошкоджено близько десяти приватних будинків, одна людина постраждала. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. В Основ'янському районі пошкоджено скління гіпермаркету, один автомобіль і два автобуси, зазначив начальник обласної ОВА Олег Синєгубов. .