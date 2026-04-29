Росіяни вдарили по цивільним на Сумщині та Харківщині, є постраждалі
Вночі 29 квітня окупанти атакували Шосткинську громаду на Сумщині та Харківщину. На Сумщині від отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка, ще двоє людей постраждали. На Харківщині пошкоджено житлові будинки в кількох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську та Харківську ОВА.
Удар по Шосткинській громаді
Ворог атакував цивільну інфраструктуру громади безпілотниками та ракетою, прицільно б'ючи по житловому сектору. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі в будинках.
60-річна мешканка одного з будинків загинула від отруєння чадним газом. Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Інших мешканців вдалося вчасно евакуювати.
Фото: наслідки російської атаки по Шостці (t.me/Sumy_news_ODA)
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров
Удари по Харківщині
У Слобідському районі Харкова вибиті вікна у багатоквартирних будинках. У Немишлянському районі пошкоджено близько десяти приватних будинків, одна людина постраждала. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
В Основ'янському районі пошкоджено скління гіпермаркету, один автомобіль і два автобуси, зазначив начальник обласної ОВА Олег Синєгубов.
У ніч на 28 квітня російські війська випустили по Україні понад сотню безпілотників. Станом на ранок сили ППО збили або придушили 95 ворожих БпЛА типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших на півночі, півдні та сході країни.
Внаслідок ранкового удару по Запорізькій області поранення отримали двоє чоловіків 40 та 45 років. Їхній стан медики оцінюють як середній.
У Кривому Розі ворог двічі вдарив по об’єктах інфраструктури. Після першого удару загинув чоловік, ще один дістав поранення. Згодом кількість постраждалих зросла до п’яти осіб.