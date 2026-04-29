Россияне ударили по гражданским на Сумщине и Харьковщине, есть пострадавшие

Ночью 29 апреля оккупанты атаковали Шосткинскую громаду в Сумской и Харьковской областях. На Сумщине от отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина, еще два человека пострадали. На Харьковщине повреждены жилые дома в нескольких районах.

Удар по Шосткинской громаде Враг атаковал гражданскую инфраструктуру громады беспилотниками и ракетой, прицельно ударяя по жилому сектору. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары в домах. 60-летняя жительница одного из домов погибла от отравления угарным газом. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Остальных жителей удалось вовремя эвакуировать. Фото: последствия российской атаки по Шостке (t.me/Sumy_news_ODA) Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров Удары по Харьковской области В Слободском районе Харькова выбиты окна в многоквартирных домах. В Немышлянском районе повреждено около десяти частных домов, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В Основянском районе повреждено остекление гипермаркета, один автомобиль и два автобуса, отметил начальник областной ОГА Олег Синегубов. .