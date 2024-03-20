Росіяни вдарили по центру Херсона. У МВА показали відео наслідків
Російські війська у середу, 20 березня, вкотре атакували центр Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Внаслідок обстрілу є постраждала та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
"Армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя часто атакує центральну частину Херсона. Сьогоднішній день не став винятком. Ворог вдарив по середмістю близько 15:00", - написав Мрочко.
Внаслідок атаки поранення отримала місцева жителька.
Обстріли Херсона та області
Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.
За минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ять - отримали поранення. Під ударом ворога були багатоповерхівки, приватні будинки, навчальні заклади, припортова інфраструктура.
Так, 19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.
Сьогодні російські окупанти знову атакували автомобілі з цивільними під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.
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